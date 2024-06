Fußball-EM: Schlechte Nachrichten von Gernot Trauner

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss im EM-Achtelfinale am Dienstag (21.00 Uhr/live ServusTV) gegen die Türkei definitiv auf Gernot Trauner verzichten.

Der Innenverteidiger laboriert nach wie vor an einer Muskelverletzung im Oberschenkelbereich und wird für die Partie in Leipzig nicht rechtzeitig fit, bestätigte der ÖFB am Sonntag. Ein Einsatz in einem eventuellen Viertelfinale sei aber nicht ausgeschlossen, hieß es weiter.

Trauner fehlte auch als einziger Kicker des 26-Mann-Kaders im Sonntag-Training.

Vor der Einheit wurde Teamchef Ralf Rangnick von Roland Bischof, dem Gründer und Präsidenten des Vereins "Deutsche Fußball-Botschafter", als deutscher Fußball-Botschafter des Jahres 2024 geehrt. In der Jury sitzen unter anderem die deutschen Fußball-Legenden Berti Vogts und Horst Hrubesch.

