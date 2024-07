EM-Achtelfinale gegen die Türkei: So spielt Österreich

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Chance, mit einem Sieg gegen die Türkei in das EM-Viertelfinale einzuziehen. In den erlauchten Kreis der letzten acht Mannschaften hat es Österreich bisher vier Mal geschafft.

Heute soll das zum fünften Mal gelingen - bei seiner Startelf verzichtet ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick auf personelle Experimente. Am ehesten noch als Überraschung zu bezeichnen ist, dass Florian Grillitsch erstmals bei diesem Turnier nicht von Anfang an spielt. Konrad Laimer startet diesmal im zentralen Mittelfeld, Romano Schmid wird nach seiner starken Leistung gegen die Niederlande mit einer Startelf-Nominierung belohnt.

In der Innenverteidigung kehrt der zuletzt wegen einer möglichen Gelbsperre geschonte Kevin Danso erstmals seit dem Auftaktspiel zurück in die Startelf, Max Wöber muss dafür weichen. Auch Phillipp Mwene darf wieder von Beginn an ran und verdrängt damit Alexander Prass. Im Sturm bekommt erneut Marko Arnautovic das Vertrauen. Nicht mit dabei ist der gelbgesperrte Patrick Wimmer, Gernot Trauner ist noch nicht fit genug für einen Einsatz.

Die ÖFB-Startelf: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Laimer, Seiwald; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic

So spielt die Türkei

Türkei-Coach Vincenzo Montella setzt erneut auf seine prominenten Youngsters Arda Güler und Kenan Yildiz. Der gelbgesperrte Superstar Hakan Calhanoglu wird durch Benfica-Legionär Orkun Kökcu ersetzt.

Bei den Türken steht zudem der gebürtige Wiener Mert Müldür erneut in der Startelf.

Die türkische Startelf: Günök; Müldür, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Ayhan, Yüksek; Güler, Kökcü, Yildiz; Yilmaz

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger