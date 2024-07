Die Gelassenheit der "roten Furie"

"Das war gelb – Punkt, aus, Ende." Nach einer Schrecksekunde hatte Spaniens Fußball-Kapitän Alvaro Morata seinen Humor wiedergefunden. Sein schärfster Gegenspieler beim 2:1-Sieg über Frankreich im EURO-Semifinale in München tauchte erst nach dem Schlusspfiff auf – in Gestalt eines Ordners, der Jagd auf einen "Flitzer" machte, dabei wegrutschte und den Mittelstürmer am Knie erwischte.