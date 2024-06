Das ÖFB-Team in Leipzig: Willkommen (daheim) in der Welt von Red Bull

Es ist schon eine besondere Geschichte, dass Teamchef Ralf Rangnick mit der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft das EM-Achtelfinale gegen die Türkei ausgerechnet in Leipzig bestreitet. Genau zwölf Jahre ist es her, als die OÖN an dieser Stelle titelten: „Ab heute beginnt bei Red Bull Salzburg ein neues Zeitalter.“ Ende Juni 2012 wurde die Hierarchie mit der Bestellung des mittlerweile verstorbenen Franzosen Gerard Houllier (als „Head of Red Bull Global Football“)