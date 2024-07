Cristiano Ronaldo: "Ohne Zweifel meine letzte EM"

Emotional war Portugals 3:0 nach Elfmeterschießen über Slowenien für Cristiano Ronaldo ein wilder Ritt.

Nachdem der Superstar in der Verlängerung einen Elfmeter verschossen hatte, hatte er bitterlich geweint. Da sich Torhüter Diogo Costa im Shootout zum umjubelten Held emporgeschwungen hat, ist Ronaldo, der im abschließenden Elfmeterschießen dann traf, der Rolle des tragischen Helden entkommen.

Als wäre dieses Wechselbad der Gefühle nicht genug gewesen, stellte sich der 39-Jährige nachher noch den portugiesischen Medien und sagte, was viele schon erwartet hatten: "Es ist ohne Zweifel meine letzte EM."

Letzteres sei aber nicht der Grund für die hohen Emotionen gewesen, versicherte er. "Sondern das, was der Fußball mit sich bringt. Die Freude, die ich an dem Spiel habe, die Freude, meine Fans zu sehen, meine Familie und die Zuneigung, die mir die Menschen entgegenbringen."

Auf der Tribüne des Frankfurter Stadions hatte seine Mutter mitgelitten, als er mit seinem Elfmeter in der 105. Minute an Slowenien Torwart Jan Oblak gescheitert war.

"Du kannst nicht scheitern, wenn du es nicht versuchst", sagte Ronaldo, der sich nach dem verwandelten Penalty mit einer Geste bei den portugiesischen Fans entschuldigte. "Menschen glücklich zu machen, motiviert mich am meisten", betonte er in dem Interview nach dem Spiel, bei dem ihm öfter Mal die Stimme stockte."

Dank des Einzugs in die Runde der besten Acht bekommt es Portugal am Freitag (21 Uhr) in Hamburg mit Frankreich zu tun.

