"CR7": Nah am Wasser gebaut

Portugal, der Europameister von 2016, gilt als Nation mit enormem Potenzial und begnadeten Fußballern in Hülle und Fülle. Kritiker orten trotzdem einen Klotz am Bein, was eigentlich an Majestätsbeleidigung glänzt: Sie machen den Kapitän als Schwachpunkt aus. Cristiano Ronaldo, 130-facher Torschütze in 211 Länderspielen, habe seinen Zenit überschritten, mit 39 Jahren fehle es ihm mangels Geschwindigkeit an Bindung zum Spiel der "Selecao", die entschleunigt würde.