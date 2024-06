Christian Eriksen: Das Wunder Mensch

"Ich bin nicht glücklich, denn wir haben nicht gewonnen." An Christian Eriksen, dem 130-fachen dänischen Nationalspieler, nagte das 1:1-Unentschieden beim EURO-Auftakt gegen Slowenien. Doch im Vergleich zur bewegenden Vita des 32-Jährigen, der nach seinem Tor zum 1:0 (17.) zum Man of the Match gekürt wurde, ist das Ergebnis ein Klacks. Reine Nebensache.