Insgesamt rund 200.000 Schotten werden ihre Nationalmannschaft während der Europameisterschaft in Deutschland "besuchen". In der bayerischen Hauptstadt prägt schon seit Tagen das feucht-fröhliche, angeblich recht trinkfeste "Kittel-Volk" das Stadtbild. So trug auch am späten Donnerstagabend der Stachus den Schottenrock, als ich dort auf der Suche nach einem Parkplatz meine Kreise zog. Im Schritt-Tempo.