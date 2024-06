Bundeskanzler Nehammer und sein Vize Kogler haben ihren Matchbesuch im Berliner Olympiastadion am Dienstag mit Arbeitsterminen flankiert, damit die Reise nicht wie ein Vergnügungstrip auf Staatskosten ausschaut. Was Kanzler und Vizekanzler können, kann ich schon lang: Ich saß der doppelten Regierungsspitze in Block N gegenüber.