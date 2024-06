Dänische Fans im Wasserfall und begossene Pudel bei 30 Grad

Fußball spielt sich zwar auf dem Feld ab – trotzdem sei an dieser Stelle ein Blick auf die Tribünen erlaubt. Im Vergleich zur Stimmung bei den Spielen der österreichischen Nationalmannschaft im Berliner Olympiastadion war jene am Samstag beim Spiel Schweiz gegen Italien an gleicher Stelle um mindestens eine Klasse niedriger. Vor allem die Fans der italienischen „Squadra Azzurra“ passten sich an das Niveau ihrer Spieler an.