Die Reaktionen nach dem EM-Finale

Die ersten Reaktionen nach dem Finale der Fußball-EM in Deutschland zwischen Spanien und England (2:1):

Gareth Southgate (England-Teamchef): "Ich bin sehr stolz auf meine Spieler, sie haben im Turnier alles gegeben. Wir waren nicht gut genug, um das Spiel zu gewinnen. Spanien war das beste Team. Kleine Fehler, ein guter Abschluss - das sind die Unterschiede in solchen Spielen."

Lesen Sie auch: Das sind die Tops und Flops dieser EM

Harry Kane (England-Kapitän): "Das ist schwer, in Worte zu fassen. Es ist sehr schmerzhaft - so schmerzhaft, wie es in einem Fußballspiel sein kann. Wir haben es gut geschafft, ins Spiel zurückzukommen. Wir hatten das Momentum, aber wir konnten den Ball nicht halten und wurden dafür bestraft. So ist das Finale. Es ist nicht leicht, in diese Endspiele zu kommen. Du musst zugreifen, wenn es so kommt, und wir haben es wieder nicht gemacht. Das wird eine ganze Zeit lang wehtun."

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

König Charles III. (Britischer Regent): "Alle, die auf irgendeinem Level an sportlichen Aktivitäten teilgenommen haben wissen, wie völlig zum Verzweifeln sich so ein Ergebnis anfühlen kann, wenn der Preis so nah ist. Und alle werden sich mir anschließen und herzliche Sympathie bekunden, auch wenn wir Spanien gratulieren."

Luis de la Fuente (Spanien-Teamchef): "Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich sehe die Fans, ich sehe die Spieler - ein echtes Team, die Europameister. Ich habe schon gesagt, dass ich stolz bin, und heute bin ich sogar noch stolzer. Es bestätigt, wer wir sind. Für mich sind sie das beste Team der Welt, und heute bestätige ich diese Definition."

Nico Williams (Spanien-Torschütze/Spieler des Spiels): "Wunderbar, ich bin sehr froh darüber, dass wir hier gewonnen haben. Es ist toll für unsere Eltern, für unsere Fans - sie haben uns immer unterstützt. Wir haben sehr gelitten gegen eine gute Mannschaft. Wir mussten 100 Prozent spielen und haben es geschafft. Jetzt sind wir Europameister."

Mehr zum Thema EURO 2024 EURO 2024 11 Spieler, die auffielen: Das ist das OÖN-Team der EURO BERLIN. Europameister Spanien stellte die meisten Spieler 11 Spieler, die auffielen: Das ist das OÖN-Team der EURO

Mikel Oyarzabal (Spanien-Torschütze): "Ich habe getan, was ich konnte. Ich wollte natürlich helfen, ein bisschen Glück gehört auch dazu am Ende. Es war eine schwere Sache, wir haben uns alle reingehängt. Nach meiner Verletzung bin ich besonders froh, dass ich jetzt wieder da bin, und dass das passiert ist, was passiert ist. Ich freue mich. Ich bin natürlich wahnsinnig stolz, dass ich das Tor geschossen habe. Ich sehe, dass Cucurella hochgezogen ist. Dann habe ich geschaut, dass ich nach vorne komme, und bin an den Ball gekommen, und der ist reingegangen."

Rodri (Spanien-Spieler/Spieler des Turniers): "Oh Mein Gott. Was für ein Tag. Wahrscheinlich der schönste Tag meiner Fußball-Karriere. Man spricht in Spanien immer von der vergangenen Generation, aber jetzt sind wir es auch geworden. Heute haben wir Geschichte geschrieben. Es liegt an der Mentalität dieser unglaublichen Mannschaft. Der Trainer weiß, was er macht und wie er uns vorbereitet. Er ist immer bescheiden, still, aber ein fantastischer Trainer. Ich hoffe, dass morgen ganz Spanien sehr stolz auf uns sein wird."

Dani Olmo (Spanien-Spieler/geteilter Torschützenkönig): "Es ist eine großartige Mannschaft, wir sind so stolz darauf. Wir haben eine tolle Reise hingelegt. Wir haben in Berlin begonnen und wollten es in Berlin beenden und so ist es auch. Ich war absolut voller Zuversicht - während des gesamten Turniers. Es ist schön, das Turnier hier in Deutschland gespielt zu haben. Hier in Berlin zu gewinnen ist der Gipfel."

Alvaro Morata (Spanien-Kapitän): "Positive Nachrichten führen zu positiven Dingen - und wir haben gesehen, wie stark Spanien an uns geglaubt hat. Ich hoffe, sie sind stolz auf dieses Team und alles, das in der Zukunft noch kommen wird, weil das habt ihr gesehen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper