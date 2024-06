Beim EURO-Anpfiff steht Deutschlands Nummer eins mächtig unter Druck

Der Gastgeber hat das erste Wort bei der Fußball-Europameisterschaft, die am Freitag (21 Uhr, Servus TV) in München das Eröffnungsmatch zwischen Deutschland und Außenseiter Schottland servieren wird. Gesucht werden die "Erben" der Italiener, die sich am 11. Juli 2021 – also vor exakt 1069 Tagen – mit einem 3:2-Sieg im Elfmeterkrimi von Wembley gegen England zu Champions gekrönt haben.