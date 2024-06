"Er war mein Held": Diesen legendären Treffer kopierte Italiens Torschütze beim 1:1 gegen Kroatien

Italien steht dank des späten Tores von Mattia Zaccagni zum 1:1-Ausgleich (90.+8.) fix im EM-Achtelfinale gegen die Schweiz.

Für Zaccagni war es nicht nur sein erster Treffer im italienischen Teamdress, sondern kopierte dabei auch einen legendären Treffer:

Im Halbfinale der WM 2006 in Deutschland hatte Alessandro Del Piero ein praktisch "baugleiches" Tor zum 2:0 in der Verlängerung über Deutschland geschossen. Unvergessen sei dieser in Italiens Sportgeschichte auch wegen des Kommentators gewesen, der nur "Wir fahren nach Berlin, wir fahren nach Berlin!" gerufen hatte.

Im direkten Vergleich: Die Tore von Del Piero (WM 2006) und Zaccagni (EM 2024)

"Del Piero war mein Held", sagte Zaccagni nach dem Schlusspfiff am Montagabend. "Ich habe einen Poster von ihm gehabt."

Der 29-Jährige von Lazio Rom war überwältigt von den Eindrücken. "Ich hatte ehrlich gesagt nicht realisiert, dass es die letzte Aktion des Spiels war. Als mir Calafiori den Ball zugespielt hat, habe ich nicht zweimal nachgedacht.

Ein Spiel wie ein Achterbahnfahrt

Mittelfeldspieler Jorginho sprach gegenüber "ServusTV" gar von einem der besten Spiele seiner Karriere: "Es ist einfach unglaublich, was da alles passiert ist. Aber jetzt ist der Zeitpunkt, es zu genießen."

"Doch das ist nun mal die Schönheit von Fußball. Wenn du denkst, dass alles schwierig ist, aber du immer weiter daran glaubst, niemals aufgibst, wirst du dafür belohnt", sagte er zu "Sky Italia."

