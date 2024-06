Baumgartner: "Wir geben nie auf, das zeichnet uns aus"

Österreichs Fußball-Nationalteam und seinen rund 25.000 treuen Fans im Berliner Olympiastadion ist ein Stein vom Herzen gefallen. Das 3:1 (1:1) gegen Polen war der heiß ersehnte Befreiungsschlag, der das Tor zum EURO-Achtelfinale aufstößt. Entsprechend groß war die Erleichterung unter den Protagonisten.

"Der Druck hat uns schon ein Stück weit gehemmt. Es war sehr wichtig, dass wir das geschafft haben. Wir geben eben nie auf, das zeichnet uns aus. Ich bin unglaublich glücklich", freute sich Christoph Baumgartner, der Torschütze zum 2:1, der nach seinem Volltreffer direkt zu Teamchef Ralf Rangnick gelaufen war: "Er gibt mir so viel Vertrauen und Kraft, er spricht mir Mut zu, dafür wollte ich mich bedanken. Was er tagtäglich für uns auf sich nimmt, ist beeindruckend."

Nachsatz des 24-jährigen Leipzig-Legionärs, der zum Man of the Match gekürt wurde: "Wenn wir auf unserem Maximum sind, dann können wir auch die Holländer schlagen." Das dritte Gruppenmatch gegen die "Oranjes" steigt am Dienstag (18 Uhr, Servus TV) wieder in Berlin. Unter den Gratulanten war natürlich auch Non-Playing-Captain David Alaba, der seine Kollegen auf dem Rasen angefeuert hatte.

"Ich denke, es war schon eine große Anspannung vor dem Spiel. Wir haben 30 Jahre lang gegen Polen nicht gewonnen. Aber wir wollten es unbedingt", sagte Marko Arnautovic, der den letztlich entscheidenden Elfmeter zum 3:1 souverän verwandelte: "Das Tor war sehr emotional für mich, meine Familie war da. Ich habe Spaß, in diesem Nationalteam zu sein", betonte der 35-jährige Inter-Mailand-Star, aus dem viel Selbstvertrauen spricht: "Wir brauchen uns vor niemandem zu verstecken."

Auch Rangnick war happy: "Ich freue mich riesig. Die zweite Halbzeit war deutlich besser, deshalb war der Sieg verdient. Jetzt ist es in unseren eigenen Händen, das ist sehr positiv."

