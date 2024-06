Badespaß während der EM: Hier plantschen die ÖFB-Kicker

Die Stimmung im ÖFB-Team ist nach dem 3:1 über Polen prächtig. Ralf Rangnick lässt nichts unversucht, dass das auch so bleibt.

Darum nahm der ÖFB-Teamchef am Sonntag kurzerhand eine Programmänderung vor.

Eigentlich wollte man unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren. Nach einer Video-Analyse des nächsten EM-Gegners Niederlande (Dienstag) packte er seine Kicker aber in den Bus.

In einem Park in Berlin machte das ÖFB-Team erst Mobilisierungsübungen, ehe sich einige Spieler dazu entschlossen, in den dortigen See zu springen. Ein Ball durfte für eine Kopfballstafette nicht fehlen.

"Baumgartner, Gregoritsch, Seiwald, Daniliuc und Querfeld waren die Mutigen", verriet Romano Schmid. Rangnick sah sich das Treiben vom sicheren Ufer aus an. Seine Assistenten Lars Kornetka und Stefan Oesen ließen sich indes nicht zweimal bitten, sprangen ebenfalls ins Wasser.

"Wir spielen gegen Holland voll auf Sieg. Wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass wir als einer der vier besten Gruppendritten weiterkommen", sagte Schmid.

Die Video-Highlights von Österreichs 3:1 über Polen:

