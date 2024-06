"Austria, Austria - auf Wiedersehen!" Polnische Fans verabschieden Österreich schon von der EM

Da gab es sogar anerkennende Gesten der österreichischen Fans, als vor einem mit ÖFB-Fans gefüllten Gastgarten in Berlin polnische Anhänger und Englisch und Deutsch sangen: "Austria, Austria - auf Wiedersehen!"

Eine Stichelei, die dazu gehört. Zumal es für beide Teams im zweiten Gruppenspiel schon gegen das vorzeitige Ausscheiden geht.

Die Stimmung in Berlin ist wenige Stunden vor dem Anpfiff prächtig. Während sich Österreichs Fans standesgemäß zu Mittag schon mit Fendrichs "I am from Austria" warmsangen, zeugen diverse Videos von ebenfalls bereits bestens gelaunten Polen.

Polen und Österreicher bei einem gemeinsamen "Ständchen":

