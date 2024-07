Es war die mit Abstand am heißesten diskutierte Szene dieser Fußball-Europameisterschaft. Wäre ich in diesem Spiel der Schiedsrichter gewesen, dann hätte ich – so wie der englische Referee Anthony Taylor – auch keinen Elfmeter gegeben. Für mich ist es eine natürliche Handbewegung im Bewegungsfluss. Die Hand hängt neben dem Körper herunter.