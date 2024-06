Wenn man in Betracht zieht, was Österreichs Nationalmannschaft zuletzt gezeigt hat, dann denke ich, dass wir schon als leichter Favorit in das Spiel gegen Polen gehen. Für beide Mannschaften ist das schon eine Art Finale. Seien wir uns ehrlich: Polen ist ein Gegner, den wir schlagen müssen, wenn wir in dieser Gruppe weiterkommen möchten. Eine leichte Aufgabe wird das aber nicht, weil auch die Polen eine Top-Mannschaft haben, speziell dann, wenn ihr Star-Stürmer Robert Lewandowski tatsächlich