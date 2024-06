Der verletzte David Alaba ist als Non-playing Captain bei der EM an Bord.

Ich kann mich gerade recht gut in unsere Teamspieler hineinversetzen. Wenn man vor so einem wichtigen Turnier im Teamhotel eincheckt, dann ist das ein besonderer Moment. Da spürt man wirklich: Jetzt geht es los, jetzt wird es ernst. Ich war 2021 bei der EURO dabei und kann mich noch gut an diese Situation erinnern.