Auf Leipzigs Straßen gab Österreich den Ton an

"Immer wieder Österreich" und "Berlin, Berlin – wir fahren nach Berlin": Zumindest in der Leipziger Innenstadt hatte Österreichs Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagnachmittag vor dem EM-Achtelfinale in Leipzig ein echtes Heimspiel. Lesen Sie auch: 1:2 - Aus der EM-Traum! Österreich scheidet gegen Türkei aus Vom Richard-Wagner-Platz aus spielte nicht nur die Musik. Auch der Fanmarsch setzte sich hier in Bewegung, weil man auch besonders kurze Wege hatte. Knapp zwei Kilometer sind es