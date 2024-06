Alles oder nichts: Österreichs erstes EM-Finale

Der Fußball ist gnadenlos. Zwei Jahre Arbeit, zwei Jahre Vorbereitung auf diese Fußball-Europameisterschaft stehen in den heutigen 90 Fußballminuten auf dem Spiel. Ja, natürlich, Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat nach der heutigen Partie in Berlin gegen Polen (18 Uhr, Servus TV) auch noch gegen die Niederlande zu spielen. Aber wer will sich schon darauf verlassen, bei einer Niederlage nicht einmal im Falle eines Sieges zum Abschluss zu wissen, ob man im Achtelfinale dabei ist? Lesen