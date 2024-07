4 Mal stürmte Österreich unter die besten acht Teams

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat die Chance, mit einem Sieg gegen die Türkei in das EM-Viertelfinale einzuziehen. In den erlauchten Kreis der letzten acht Mannschaften hat es Österreich bisher vier Mal geschafft. WM 1934 in Italien: 4. PlatzDas Wunderteam von Trainer Hugo Meisl zählte bei der Endrunde in Italien zu den Favoriten. Im Halbfinale wurde das Team beim 0:1 vom Gastgeber und mit der Unterstützung des Schiedsrichters gestoppt, der etwa eine Flanke auf einen freistehenden