11 Spieler, die auffielen: Das ist das OÖN-Team der EURO

Es war nicht das Turnier der etablierten Stars: Im OÖN-Team der EM stehen einige Spieler, die vor der Endrunde niemand erwartet hatte. Was auffällt: Mittelstürmer tat sich keiner so richtig hervor – und die Abwehr ist von Manchester City dominiert: Drei Glieder der Viererkette sind beim englischen Meister engagiert. Das OÖN-Team der Europameisterschaft: Torhüter Giorgi Mamardashvili: Der 23-jährige Torhüter hat großen Anteil daran, dass Georgien es bis in das Achtelfinale schaffte. Der