Spielregeln

Wer kann beim Fußball-Tippspiel mitmachen?

Für die Teilnahme am Tippspiel müssen Sie lediglich auf nachrichten.at registriert sein – und schon geht’s los!

Wie kann ich tippen?

Über den Menüpunkt "Tippen" gelangen Sie zur aktuellen Spielphase. Zum Tippspiel-Start können Sie ihre Tipps vorab für alle Spiele der drei Gruppenphasen abgeben. Sobald die Mannschaften für die KO-Spiele (Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale) bekannt sind, werden auch diese Phasen zum Tippen freigegeben.

Wie lange kann ich tippen?

Ihren Tipp können Sie bis spätestens 5 Minuten vor Anpfiff des jeweiligen Spiels abgeben oder ändern.

Was passiert, wenn ich es versäumt habe, auf ein Spiel zu tippen?

Macht gar nichts! Ihre Chance auf den Tipp-Sieg bleibt bestehen! Einfach die restlichen Spiele eifrig tippen! Am Ende entscheidet die Gesamtpunkteanzahl über den Sieg. Außerdem werden unter allen Teilnehmern (unabhängig von den Punkten) Preise verlost.

Wie funktioniert die Punktevergabe?

Für einen richtigen Tipp, bei dem Sie das exakte Ergebnis vorhergesagt haben, erhalten Sie 3 Punkte (Beispiel: Ihr Tipp - 4:3, Ergebnis - 4:3).

Für einen richtigen Tipp, bei dem zwar das Egebnis nicht exakt, jedoch die Tordifferenz und der Sieger (bzw. Unentschieden) richtig vorhergesagt wurde, erhalten Sie 2 Punkte (Beispiel: Ihr Tipp 4:3, Egebnis 3:2).

Für einen Tipp, bei dem der Sieger (bzw. das Unentschieden), nicht jedoch das Ergebnis bzw. die Tordifferenz, richtig getippt wurden, erhalten Sie 1 Punkt (Beispiel: Ihr Tipp - 2:0, Ergebnis - 3:2).

Für einen falschen Tipp, gibt es keine Punkte (Beispiel: Ihr Tipp - 1:3, Ergebnis 5:1).

Welches Ergebnis wird in den KO-Runden für die Punktevergabe herangezogen?

In den KO-Runden (ab dem Achtelfinale) zählt das Ergebnis nach eventueller Verlängerung bzw. nach einem eventuellen Elfmeterschießen. Ein Tipp auf ein Unentschieden ist daher ab den KO-Runden nicht mehr möglich.



Wann werden die Punkte vergeben?

Wir werden die Ergebnisse möglichst zeitnah nach Spielende eintragen. Dann ist auch Ihr aktueller Punktestand verfügbar.

Was passiert bei Punktegleichstand im Tippspiel am Ende der Europameisterschaft?

Dann entscheidet das Los über den Gewinner.

Wer haftet für etwaige Fehler beim Spiel?

Wir sind natürlich bemüht, das Tippspiel über die Dauer der Saison anzubieten. Sollte es aber zu technischen Störungen, Übertragungsfehlern, etc. kommen, übernehmen wir keine Haftung.

Aktionszeitraum

Das Tippspiel läuft von 01.06.2021 bis 11.07.2021.

Teilnahmebedingungen

Veranstalter des Tippspiels ist die Wimmer Medien GmbH & Co.KG.

Die Teilnahme ist kostenlos und ab dem Alter von 16 Jahren möglich. Durch die Registrierung auf nachrichten.at bestätigt der Teilnehmer sein Einverständnis mit diesen Bedingungen. Zur Teilnahme ist es erforderlich, dass sämtliche Personenangaben der Wahrheit entsprechen. Mitarbeiter des Veranstalters, seiner verbundenen Unternehmen, einschließlich deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Veranstalter ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, wie z. B. Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen, doppelte Teilnahme unter verschiedenen Accounts, Anmeldung über einen Anbieter, dessen Geschäftszweck unter anderem in der Manipulation von Gewinnspielen besteht oder sonstige unzulässige Beeinflussung des Gewinnspiels etc.. In solchen Fällen können Gewinne auch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.

Auslosung

Die Auslosung findet unter allen Teilnehmern statt, die im Aktionszeitraum beim Fußball-Tippspiel teilnehmen. Die Gewinner werden entsprechend der Reihung am 12.07.2021 ermittelt. Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt ohne Gewähr. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnermittlung erfolgt in der Woche beginnend mit 12.07.2021. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass es aufgrund des hohen manuellen Aufwands mehrere Tage dauern kann, bis wir uns beim jeweiligen Gewinner bzw. bei der jeweiligen Gewinnerin melden werden. Die Gewinner werden deshalb bis spätestens Dienstag, 20.07.2021, verständigt.

Preisvergabe

Die Vergabe der Preise erfolgt nach Rangliste. Folgende Preise werden anhand der Endplatzierung an die Gewinner ausgegeben:

Platz: Weber Grill "Genesis 335", zur Verfügung gestellt von Altzinger Hagebaumarkt Perg (Wert: € 1.575,-) Platz: LG 4K NanoCell Smart-TV 55 Zoll, zur Verfügung gestellt von Conrad (Wert: € 799,-) Platz: LG 4K NanoCell Smart-TV 55 Zoll, zur Verfügung gestellt von Conrad (Wert: € 799,-) Platz: Weber Grill "Spirit 310", zur Verfügung gestellt von Altzinger Hagebaumarkt Perg (Wert: € 645,-) Platz: Weber Grill "Master Touch", zur Verfügung gestellt von Altzinger Hagebaumarkt Perg (Wert: € 299,-) Platz: Original ÖFB-Teamtrikot, zur Verfügung gestellt von Intersport Winninger (Wert: € 89,99) Platz: Original ÖFB-Teamtrikot, zur Verfügung gestellt von Intersport Winninger (Wert: € 89,99) Platz: Original ÖFB-Teamtrikot, zur Verfügung gestellt von Intersport Winninger (Wert: € 89,99) - 50. Platz: je 1 Kiste Schloss Eggenberg "Hopfenkönig", zur Verfügung gestellt von der Brauerei Schloss Eggenberg

Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutz

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass der Veranstalter die dazu erforderlichen Daten, z. B. Vorname, Name, Anschrift und E-Mailadresse, für den Zeitraum des Tippspiels und darüber hinaus speichert. Der Veranstalter weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen Daten des Teilnehmers Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Mit der Teilnahme am Tippspiel akzeptiert der Teilnehmer zudem, dass dessen Benutzername in der aktuellen Rangliste unter nachrichten.at/tippspiel veröffentlicht wird.

Änderung der Teilnahmebedingungen

Der Veranstalter behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern bzw. das Tippspiel oder die Auslosung ganz oder in Teilen aus wichtigem Grund ohne Vorankündigung zu unterbrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere, wenn Umstände vorliegen, die einen planmäßigen Ablauf des Tippspiels bzw. der Auslosung stören oder verhindern können, so etwa beim Auftreten von Computerviren, bei Fehlern der Soft- und / oder Hardware und / oder aus anderen technischen Gründen, die eine nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung mit sich bringen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Durchführung aus rechtlichen Gründen nicht nur unerheblich beeinträchtigt oder ausgeschlossen wird, sowie bei Manipulationen oder Manipulationsversuchen, welche die Verwaltung, die Sicherheit, die Integrität und / oder reguläre und ordnungsgemäße Durchführung der Verlosung beeinflussen. Sofern eine Unterbrechung oder Beendigung auf dem Verhalten eines Teilnehmers beruht, ist der Veranstalter berechtigt, von diesem Teilnehmer Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens zu verlangen.

Viel Spaß beim Tippen!