Southgate nach dem Elfer-Drama in der Kritik

Prinz William tröstete Englands Teamspieler nach der EM-Finalniederlage gegen Italien in der Kabine. So knapp waren die "Three Lions" am ersten Titel seit der WM 1966 dran gewesen, wieder einmal platzten die Träume im Elfmeterschießen.

"Es fühlt sich an, als hätte man mir die Eingeweide herausgerissen", sagte Southgate. Da könnten auch Schuldgefühle mitspielen, im Elfmeterschießen Marcus Rashford (23), Jadon Sancho (21) und den 19-jährigen Bukayo Saka nominiert zu haben – alle drei scheiterten. Manchester-United-Legende Roy Keane, ehemaliger irischer Teamkapitän, kritisierte: "Wenn du Sterling oder Grealish bist, kannst du nicht dasitzen und ein junges Kind vor dir den Elfmeter schießen lassen." Grealish ließ das nicht auf sich sitzen: "Ich habe gesagt, dass ich schießen will." Doch Southgate nominierte andere. "Die Elfmeterschützen waren meine Entscheidung. Sie trifft keine Schuld daran", sagte der 50-Jährige. Er versuchte, das Positive der EM zu sehen. "Die Spieler haben mehr geschafft als jedes andere englische Team in 55 Jahren. Sie sollten dieses Turnier mit erhobenen Köpfen verlassen." Und optimistisch nach vorne schauen: In eineinhalb Jahren findet in Katar die WM statt. Southgate: "Diese Mannschaft ist noch nicht auf ihrem Höhepunkt." Ob er seinen bis dahin laufenden Vertrag erfüllt, ließ er offen. Es gebe viel, worüber er nachdenken wolle. Vielleicht auch über den Einwurf von Englands früherem Torjäger Gary Lineker: "Ich denke, dass England einen offensiveren Weg finden muss, mutiger im Ballbesitz, mit mehr Spielern im Angriff. Wir haben das Talent, andere Mannschaften zum Fürchten zu bringen, aktuell sieht es aus, als würden wir uns fürchten, dieses Talent freizusetzen."

Rassistische Beleidigungen

Die hässliche Seite der Niederlage waren rassistische Beleidigungen gegen die Elfmeterfehlschützen in den sozialen Netzwerken. "Wir könnten nicht deutlicher machen, dass jeder, der hinter solch widerlichem Verhalten steckt, als Anhänger unseres Teams nicht willkommen ist", teilte der englische Fußballverband mit und fordert "die härtestmöglichen Strafen". Die Polizei ermittelt. "Dieses England-Team verdient es, als Helden verehrt und nicht rassistisch beschimpft zu werden", twitterte Premierminister Boris Johnson. "Die Verantwortlichen für diese entsetzlichen Beschimpfungen sollten sich schämen."

Elfmeter-Trauma: Englands Misere

Sieben von neun Elfmeterschießen bei großen Turnieren hat England verloren. Vor 25 Jahren war es bei der Heim-EM der jetzige Teamchef Gareth Southgate, der an Deutschlands Torhüter Andreas Köpke scheiterte. Englands Elfmeter-Misere:

WM 1990, Halbfinale gegen Deutschland 3:4 (Fehlschützen: Pearce, Waddle)

EM 1996, Viertelfinale gegen Spanien 4:2

EM 1996, Halbfinale gegen Deutschland 5:6 (Southgate)

WM 1998, Achtelfinale gegen Argentinien 3:4 (Ince, Batty)

EM 2004, Viertelfinale gegen Portugal 5:6 (Beckham, Vassell)

WM 2006, Viertelfinale gegen Portugal 1:3 (Lampard, Gerrard, Carragher)

EM 2012, Viertelfinale gegen Italien 2:4 (Young, Cole)

WM 2018, Achtelfinale gegen Kolumbien 4:3 (Henderson)

EM 2021, Finale gegen Italien 2:3 (Rashford, Sancho, Saka)

Pressestimmen