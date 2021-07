"Ein Traum! Ich weiß nicht, was ich sagen soll"

Dass Italien am Sonntag den Europameistertitel holte, war vor allem auch Leonardo Bonucci zu verdanken. Der 34-Jährige schoss die Squadra Azzurra gestern im Londoner Wembley-Stadion mit seinem Tor zum 1:1 in die Verlängerung und ins folgende Elferschießen, in dem er ebenfalls traf.

Immer wieder wurde bei Italiens Kader über zwei Dinge gesprochen: Das niedrige Durchschnittsalter nach dem Generationenwechsel und die fehlende Togefährlichkeit. Und dann war es ausgerechnet Abwehrchef Leonardo Bonucci, der sein Team mit dem Ausgleich zum 1:1 gegen England doch noch in Richtung EM-Titel brachte.

Nein, Bonucci kann nicht gerade als die Torgefährlichkeit in Person bezeichnet werden. Sieben Treffer waren es in den bisherigen 108 Länderspielen im italienischen Nationalteam. Den Fauxpas des verschossenen Elfers bei der EM 2016 gegen Deutschland hatten ihm die Fans schon lange vor seinem Tor im Elferschießen dieser Europameisterschaft im Halbfinale gegen Spanien verziehen. Gleiches gilt auch für den „größten Fehler meines Lebens“, den Bonucci 2017 begangen hatte.

Nach 227 Ligaspielen für Juventus Turin wechselte er zum AC Milan, um ein Jahr später wieder reumütig zurückzukehren. Eine solche Rückkehr wird in Italien nur den ganz Großen gestattet. Mittlerweile sind es bereits 317 Partien für seine zweite große Liebe neben Gattin Martina Maccari. Die hatte in Anspielung an die lange coronabedingte Trennung von ihrem Mann zuletzt auf Instagram geschrieben: „Tag 30 allein – wenn man anfängt, die Brotbrösel erotisch zu finden.“ Heute ist ihr Gatte wieder daheim. Vielleicht nimmt er ja den EM-Pokal mit.

Italiens Teamchef Roberto Mancini gratulierte Leonardo Bonucci & Co: "Ich bin sprachlos. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wir sind so früh in Rückstand geraten. Aber diese Mannschaft ist einfach außergewöhnlich." (haba)