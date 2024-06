Ein "Angstgegner" für Deutschland

Stürmt Fußball-EURO-Gastgeber Deutschland als erstes Team in das Achtelfinale? "Wenn wir die Energie vom 5:1 gegen Schottland mitnehmen, dann wird das was", sagte der spät nachnominierte Dortmund-Kapitän Emre Can vor dem heutigen Kräftemessen (18 Uhr, ORF 1, ARD) mit Ungarn in Stuttgart. "Das wird eine ganz andere Nummer", warnt Einser-Torhüter Manuel Neuer vor dem FIFA-Weltranglisten-26., der sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als "Angstgegner" der DFB-Auswahl erarbeitet hat.

Von den jüngsten drei Duellen ging kein einziges an Deutschland. 2021 bei der pankontinentalen EURO hatte Leon Goretzka, der diesmal keine Berücksichtigung fand, in München erst in der 84. Minute das 2:2 erzielt. Wäre dieser Treffer nicht gefallen, hätte sich der dreifache Champion bereits nach der Gruppenphase verabschieden müssen. Can hat das Resultat schon verdrängt, er sprach fälschlicherweise von einem Sieg. "Da hat man gesehen, dass Ungarn ein unbequemer Gegner ist, der schwer zu bespielen ist", sagte der 30-Jährige.

Auch in der UEFA Nations League 2022 hatte Deutschland keinen vollen Erfolg verbuchen können: Nach einem 1:1 in Budapest setzte es in Leipzig eine 0:1-Niederlage. Klar, dass sich die Ungarn auch diesmal etwas ausrechnen. Das müssen sie auch, weil sie nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen die Schweiz unter Druck stehen. "Wir wissen, dass wir uns steigern müssen", betonte Ex-FC-Salzburg- und -RB-Leipzig-Legionär Dominik Szoboszlai, der aktuell beim FC Liverpool unter Vertrag steht.

Eines ist aber klar: Das deutsche Team ist mit jenem der vergangenen Jahre nicht zu vergleichen, Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Ideen und Schwung in das Spiel gebracht. Die Euphoriewelle rollt durch das Land. "Wir haben extrem viel Qualität. Rufen wir ab, was wir draufhaben, dann können wir alle schlagen", spricht aus Can das pure Selbstvertrauen, das auch auf eine hohe Effizienz zurückzuführen ist.

Gegen Schottland war jeder vierte Schuss ein Volltreffer. In der Offensive wirbelt das Trio Jamal Musiala, Florian Wirtz, Kai Havertz. Im Mittelfeldzentrum haben Toni Kroos und Ilkay Gündogan, der nach dem Brutalofoul von Ryan Porteous in Spiel eins verletzungsfrei davonkam, die Ballhoheit und die zündenden Ideen. Im Gegensatz zu 2021 soll es keine Zitterpartie werden. "Wir wollen den Gruppensieg", kündigte Sportdirektor Rudi Völler an.

