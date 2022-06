Die Sport-MS Kleinmünchen holte ihren 26. Schülerliga-Titel

Die Sport-MS Linz/Kleinmünchen hat das 47. Sparkasse Schülerliga Landesfinale auf der Sportanlage der Union Pettenbach gegen die SMS Ried mit 2:1 (1:1) für sich entschieden.

Topmotivierte Mannschaften, ein begeistertes Publikum und tolle Spielleistungen bildeten das Erfolgsrezept für einen gelungenen Fußballevent. Die Teams präsentierten sich eines Landesfinales würdig und zeigten die individuelle Klasse ihrer Spieler, waren jedoch auch im Kollektiv perfekt aufgestellt. Für ein spannendes Rahmenprogramm zeichnete die NMS Pettenbach, die eine beeindruckende Tanz- und Trampolinshow bot, verantwortlich.

Bei frühsommerlichen Temperaturen und toller Stimmung auf den Tribünen fand Kleinmünchen in der 8. Spielminute die erste Chance durch Amir Asani vor. In der Folge erhöhten die Linzer den Druck, ein Asani-Distanzschuss sprang von der Querlatte zurück (19.). In der 23. Minute fiel zwangsläufig das 1:0, Liam Ferguson schloss einen Angriff über die linke Seite erfolgreich ab.

Doch die Rieder gaben nicht auf und schlugen kurz vor der Pause (35.) zurück. Niklas Dötzlhofer traf unter die Latte zum 1:1. Auch in der zweiten Halbzeit entwickelte sich ein heißes Match auf hohem spielerischem Niveau. Es gab Chancen hüben wie drüben. Ein schöner Angriff der Linzer über die linke Seite brachte die Entscheidung. Liam Ferguson schnürte seinen Doppelpack. Seinen scharfen Schuss konnte ein Rieder Verteidiger nicht mehr von der Linie kratzen.

Das Rieder Team kämpfte bis zum Schluss mit großem Einsatz, konnte aber den 26. Sparkasse Schülerliga Landesmeistertitel für die SMS Kleinmünchen nicht mehr verhindern. Aufgrund der Leistung über die 70 Minuten war der Erfolg für die Linzer Mannschaft von Marco Mittermayr mehr als verdient.

Die Sport-MS Linz/Kleinmünchen vertritt Oberösterreich bei den Bundesmeisterschaften von 25. bis 30. Juni 2022 in Salzburg.

Das Spiel um Platz drei gewann das BG/BRG Rohrbach mit 5:2 (2:1) gegen die SMS Lambach. Matchwinner für die Mühlviertler war Mohamed Malleele mit vier Volltreffern.

Auch nach den schwierigen Jahren der Corona-Pandemie nahmen an dem traditionsreichen Schulbewerb 124 Teams aus Oberösterreich mit mehr als 1850 Schülerinnen und Schülern teil.