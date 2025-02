Ein Derbysieg am Sonntag (17 Uhr) zum Frühjahrsauftakt gegen den LASK – und die Chancen des FC Blau-Weiß Linz auf den Einzug in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga würden sich enorm erhöhen. Blau-Weiß ist es auf jeden Fall zuzutrauen, den Stadtrivalen zum zweiten Mal in dieser Saison zu besiegen.