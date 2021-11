Zurück an der Stätte des Titel-Triumphs

Sechs Monate nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte kehrt der FC Blau-Weiß Linz heute (14.30) in die Salzburger Bullen-Arena an die Stätte des Erfolgs zurück: Im Mai fixierte man mit dem 1:1 im direkten Duell gegen den FC Liefering den Meistertitel in der 2. Liga. Damals hätte sich bei den Blau-Weißen wohl keiner erträumt, dass man trotz des danach erfolgten "Ausverkaufs" erneut mit dem Liga-Krösus – der Marktwert des heutigen Gegners beträgt 13,2 Millionen Euro – in der Tabelle auf Augenhöhe stehen würde. "Nach der Zusammenstellung des neuen Kaders und des Trainerteams war ich schon optimistisch, dass wir im oberen Drittel dabei sind. Liefering spielt in einer ganz anderen Fußball-Welt als wir, trotzdem gibt es eine Parallele: Beide Teams ziehen Spielphilosophie durch", sagt Blau-Weiß-Geschäftsführer Stefan Reiter, für den der Meistertitel vor allem imagemäßig nachwirkt. "Wir sind in den Sympathiewerten stark gestiegen, konnten dadurch auch mehrere neue Sponsoren und Gönner gewinnen."

Ebenfalls um 14.30 Uhr empfängt Vorwärts Dornbirn. Das Spiel ist trotz der sechs Corona-Fälle im Kader von Vorwärts nicht gefährdet. Der FC Juniors OÖ kassierte beim 1:1 in Kapfenberg erst in der 94. Minute den Ausgleich. (haba)