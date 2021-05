Zehnter Sieg in Serie: Blau-Weiß mit Rekord

Dank des zehnten Siegs in Serie zogen die Linzer mit der Admira gleich, die im Jahr 2000 den Rekord der bisher längsten Zweitliga-Siegesserie aufgestellt hatte. Ein Rekord, der für Blau-Weiß-Trainer Ronny Brunmayr nie Thema war: "Wir versuchen alles auszublenden und fokussieren uns nur auf die Leistung auf dem Platz."

In einer anderen Statistik hat die Admira zwar noch die Nase vorne – sie verdeutlicht trotzdem die fast schon unheimlichen Leistungen der Blau-Weißen in dieser Saison: Die Niederösterreicher sind das einzige Team, das in den vergangenen zehn Jahren nach 26 Runden mehr Punkte eingespielt hat. 2011 hielt das Team aus der Südstadt nach diesem Zeitraum bei 60 Zählern – Blau-Weiß hat aktuell lediglich zwei weniger auf dem Konto.

Schubert im April der Beste

Auf die Siegerstraße führte die Linzer gegen die Floridsdorfer einmal mehr Torjäger Fabian Schubert, der nach 32 Minuten zur Führung traf. Allein im April gelangen dem 26-Jährigen zwölf Tore in sieben Partien. Kein Spieler weltweit hat im vergangenen Monat mehr Tore als der BW-Stürmer erzielt.

Gute Nachrichten gibt es auch vom verletzten Fabio Strauss: Der Abwehrchef absolviert nach seinem doppelten Bänderriss schon wieder Laufeinheiten, könnte noch in dieser Saison ein Comeback geben. (rawa)