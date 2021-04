Zehnter Sieg in Folge: Rekord für Blau-Weiß

Das 2:0 war der zehnte Sieg in Folge für das Team von Trainer Ronny Brunmayr. Damit zogen die Linzer mit der Admira gleich, die im Jahr 2000 mit zehn Siegen am Stück den Rekord der bisher längsten Zweitliga-Siegesserie inne hatte.

Der Sieg gegen den FAC war hochverdient. Die Tore erzielten Goalgetter Fabian Schubert per Elfmeter in der 32. Minute und Nicolas Wimmer per Kopf nach Ecke von Turgay Gemicibasi (63.). Der FAC spielte nach einer Gelb-Roten Karten gegen Marco Krainz in der 60. Minute nur mehr mit zehn Mann.

Das Tor von Schubert war dessen 31. Saisontreffer - damit fehlen ihm nur noch drei Tore auf den Rekord von Sanel Kuljic, der in der Saison 2004/2005 für die SV Ried in der zweiten Liga 34 Tore erzielte.

Der erste Verfolger der Linzer, Liefering, gewann am Freitag ebenfalls (3:2 gegen Dornbirn) und liegt weiterhin zwei Punkte hinter Blau-Weiß. Der Drittplatzierte Lafnitz kassierte gegen die Austria-Amateure eine bittere 1:2-Heimniederlage.

Im OÖ-Derby zwischen den Juniors OÖ und Vorwärts Steyr gewannen die Steyrer durch Tore von Sahanek, Prada (Elfmeter) und Hofstätter mit 3:1. Den Linzer Ehrentreffer erzielte Keito Nakamura.

Fußball-Ergebnisse 2. Liga - 26. Runde:

FC Liefering - FC Dornbirn 3:2 (3:1)

SKU Amstetten - Kapfenberger SV 2:1 (2:0)

SV Lafnitz - Young Violets Austria Wien 1:2 (1:0)

FC Juniors OÖ - Vorwärts Steyr 1:3 (0:0)

Blau Weiß Linz - FAC Wien 2:0 (1:0)