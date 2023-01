Wird das der nächste Matthias Seidl bei Blau-Weiß?

17 Tore in 18 Spielen sind eine Ansage - Lukas Brückler stahl in der vergangenen Herbstsaison all seinen Offensiv-Konkurrenten die Show. Die starken Leistungen des 22-Jährigen beim Salzburger Unterhausklub Golling sind auch einigen Profiklubs der 2. Liga nicht verborgen geblieben - wie etwa dem FC Blau-Weiß Linz.

Von 29. Jänner bis 7. Februar darf er sich auch vor BW-Coach Gerald Scheiblehner beweisen: Die Linzer werden den Offensivspieler mit auf das Trainingslager nehmen und ihm in Belek auf die Beine sehen. "Wir haben ihn im Herbst verfolgt, nehmen ihn mit und wollen uns selber ein Bild machen", bestätigt BW-Sportchef Tino Wawra.

Der nächste Seidl?

Ein Transfer in der Winterpause ist aber eher ausgeschlossen: "Wir sind offensiv sehr gut aufgestellt, da würde es aktuell keinen Sinn machen. Aber in Hinblick auf Sommer könnte er zu einer Überlegung werden", sagt Wawra,

Mit Kicker aus Salzburger Amateurligen haben die Linzer jedenfalls schon gute Erfahrungen gemacht: Top-Torjäger Matthias Seidl kam im Sommer 2021 zum Stahlstadtklub, erzielte in seinen bisherigen 52 Pflichtspielen 27 Treffer. Auch auf dessen Bruder Simon Seidl (seit Sommer 2022 bei Blau-Weiß, ebenfalls von Kuchl) und Fabian Neumayr (kam in der vergangenen Winterpause von Seekirchen) wurden die Linzer im Amateurbereich des Nachbarbundeslandes aufmerksam.

