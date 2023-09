Blau-Weiß Linz: "Wir haben gesehen, dass wir mithalten können"

Endlich hat es geklappt: In der sechsten Runde gelang Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz mit dem 4:2 bei WSG Tirol der erste Sieg in der Fußball-Bundesliga. "Es ist eine riesige Freude. Für den Verein, für die Mannschaft und für das ganze Team rundherum. Auch, weil wir in den jüngsten Spielen schon viel einstecken mussten. Wir sind immer ruhig und sachlich geblieben", sagt BW-Coach Gerald Scheiblehner.

Die aufkeimende Kritik haben seine Kicker auf dem Innsbrucker Tivoli mit der bisher besten Saisonleistung verstummen lassen. Zwei schnelle Tore durch Ronivaldo (2.) und Paul Mensah (11.) sowie eine starke Leistung der gebeutelten Defensive ebneten den Weg zum Erfolg. Conor Noß (52.) und Julian Gölles (64.) legten in der zweiten Halbzeit nach. Der Anschlusstreffer von Wattens-Angreifer Mahamadou Diarra in der 74. Minute kam zu spät.

BW-Coach Scheiblehner applaudiert. Bild: APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER

Vor allem die Rückschläge in den vergangenen Wochen ließen Scheiblehner und sein Team wichtige Schlüsse ziehen: Zwar vertraute der 46-Jährige wie gewohnt auf das eingespielte 3-4-3-System, beim Anlaufen des Gegners räumte man sich aber auch Pausen ein. "Wir haben aus den vergangenen Spielen wichtige Erkenntnisse mitgenommen, sind in Tirol teilweise hoch angelaufen, haben uns aber auch in Phasen zurückgezogen." Das war auch für die Mannschaft eine Umstellung – in den vergangenen Jahren wurden die Gegner in der zweithöchsten Spielklasse praktisch permanent hoch attackiert. "Die Mannschaft hat unter mir eigentlich nur Pressing gekannt. Jetzt haben wir einen Mittelweg gefunden, der dem Team ebenfalls ein gutes Gefühl gibt", sagt Scheiblehner, der trotz des unruhigen Umfelds Ruhe bewahrt hat: "Es war auch vorher nicht alles schlecht. Jetzt haben wir aber endlich gesehen, dass wir mithalten können und wissen auch, wie wir ein Spiel gewinnen können."

So sah es auch BW-Goalie Nicolas Schmid: "Wir haben beharrlich darauf hingearbeitet und unser wahres Gesicht gezeigt." "Mega happy" war auch Torschütze und Sommer-Neuzugang Conor Noß: "Es war klar, dass wir uns in der neuen Liga erst einfinden müssen. Wir haben Sachen ausprobiert und uns jetzt belohnt. Ich hoffe, dass es so weitergeht."

Test in der Länderspielpause

Als Belohnung gab es von Trainer Gerald Scheiblehner am gestrigen Sonntag frei. Heute kehren die Blau-Weißen auf den Trainingsplatz zurück. Bis Mittwoch: Da findet noch ein Testspiel (Anm.: Gegner und Ort offen) statt, bei dem auch Sommer-Neuzugang Alem Pasic erstmals länger zum Einsatz kommen soll.

Von Donnerstag bis Sonntag dürfen die BW-Kicker dann vier freie Tage genießen, ehe am kommenden Montag die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel gegen Altach beginnt. Nach der Sieg-Premiere im Oberhaus soll da auch der erste volle Erfolg im heimischen Donauparkstadion gelingen.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

