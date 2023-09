Was sich Blau-Weiß Linz von seinen Damen abschauen kann

Am Samstag kommt es im Hofmann-Personal-Stadion zu einer echten Premiere: Zuerst kicken die Männer des FC Blau-Weiß Linz um 17 Uhr das Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen Altach an, um 19.30 Uhr zieht die Frauenmannschaft SPG Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen mit dem Oberhaus-Duell gegen die SPG Altach/Vorderland nach. Zwei Bundesliga-Partien in der gleichen Arena direkt hintereinander – das hat es in Oberösterreich noch nie gegeben.

"Wir wollen ein Klub sein, der seiner Verantwortung auch gerecht wird. Mit der Doppelveranstaltung heben wir auch den Frauenfußball auf jene Bühne, die ihm gebührt", sagt Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek zu den Spielen im Doppelpack.

Dabei soll auch ein Zuseherrekord in Österreichs Frauenfußball fallen. Diesen hat aktuell ausgerechnet noch Stadtrivale LASK inne: Am 19. Februar weihten die Damen der Schwarz-Weißen bei einem Testlauf gegen Geretsberg vor 3500 Fans die neue Raiffeisen-Arena ein. Ein Wert, der morgen fallen könnte: "Noch gibt es 700 Tickets für die Heimspiele gegen Altach. Wir gehen davon aus, dass wir erneut ausverkauft sein werden", sagt Peschek stolz. Blau-Weiß-Kapitänin Katharina Meßthaler kann es kaum erwarten: "Die Vorfreude ist riesengroß, so eine Kulisse durften wir noch nie erleben."

Von ihrem Team können sich auch die Männer einiges abschauen: In der Vorsaison meisterten die Blau-Weiß-Damen in ihrer ersten Saison in der Frauen-Bundesliga souverän den Klassenerhalt. Meßthaler verrät das Erfolgsgeheimnis: "In der ersten Saison ist man immer abstiegsgefährdet. Wir sind aber ruhig geblieben und haben gewusst, wer unsere direkten Konkurrenten sind, gegen die wir punkten müssen. Gegen diese Mannschaften haben wir die meisten Punkte gemacht und hin und wieder ein Unentschieden gegen die Großen geholt." Gerald Scheiblehner, Coach der blau-weißen Bundesliga-Kicker, lauschte gespannt und sagte dazu mit einem Schmunzeln: "Ich passe sehr gut auf, was sie sagt." Mit ihren Tipps sowie dem Gefühl des ersten Bundesliga-Siegs auswärts in Tirol (4:2) im Rücken will seine Elf gegen Altach daheim nachlegen: "Wir haben in den ersten Runden unsere Defizite eiskalt aufgezeigt bekommen. Ein zweiter Sieg hintereinander wird eine große Herausforderung, aber wir wollen das gute Spiel gegen Wattens bestätigen."

Blau-Weiß gründet Legendenklub

Abseits des Heimspiel-Doppels kommt es zu einem weiteren Novum: Der Verein aus der Stahlstadt gab die Einführung eines Legendenklubs bekannt. Klub-Ikone Ferdinand Milanovich soll für diese Initiative als Koordinator gewonnen werden.

