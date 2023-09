Warum Blau-Weiß-Coach Scheiblehner trotz 1:1-Remis sauer war

Der FC Blau-Weiß Linz nahm das gute Gefühl nach dem ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga in Tirol auch durch die Länderspielpause mit: Beim 1:1 daheim gegen Altach holte der Aufsteiger den nächsten Punkt. "Ich bin stolz auf die Mannschaft, mit der Leistung bin ich sehr zufrieden. Wir hätten uns den Sieg verdient, nehmen aber auch den Punkt gerne mit", sagt Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner.

Und trotzdem war der 46-Jährige nach dem Schlusspfiff richtig sauer. Das lag aber weniger am frühen Gegentor seines Teams: Bereits nach 13 Minuten gingen die Gäste durch einen Kopfball-Treffer von Adthe Nuhiu in Führung. Zunächst wurde das Tor zwar noch wegen einer Abseitsstellung aberkannt worden, nach VAR-Check zählte es dann aber doch. Vor allem der Ablauf, wie es zu dieser Entscheidung kam, stieß Scheiblehner sauer auf: "Für mich ist es eine Katastrophe, so kann man keine Entscheidung treffen, die so wichtig ist", poltert Scheiblehner – und meint damit vor allem die lange Dauer des Checks des Videoschiedsrichters: Mehr als fünf Minuten warteten beide Mannschaften auf die Entscheidung der möglichen Abseitsstellung: "Es werden alle auf die Folter gestellt. Man hatte nie das Gefühl, dass sie sich bei der Entscheidung sicher sind." In der Tat: Es war eine hauchdünne Angelegenheit. Vor allem Altach kann ein Lied davon singen: In den vergangenen Runden wurden gleich mehrere Tore der Vorarlberger nach VAR-Check aberkannt. "Es schaut so aus, als ob ohne VAR keiner mehr Tore macht", nahm es Nuhiu mit einem Schmunzeln, fügte aber an: "Die letzten Male war es gegen mich, dieses Mal für mich. Ich bin kein Freund vom VAR, so ehrlich bin ich. Bei Torlinientechnologie oder Abseits ist er gut, bei allem anderen finde ich ihn wertlos." Was Scheiblehner ebenfalls kritisiert: "Altach hat zuletzt mehrmals betont, wie viele Entscheidungen gegen sie getroffen wurden. Dass das jetzt ausgerechnet beim Aufsteiger anders ist, ärgert mich. Wir müssen uns anscheinend erst ein Standing erarbeiten, dass wir ernst genommen werden. Ich bin sauer, weil wir gut im Spiel waren." Vor allem die technischen Hilfsmittel hinterfragt der BW-Coach: "Es kann nicht sein, dass es so lange dauert, bei einer Abseitsentscheidung eine Linie zu ziehen. Es gibt auch keine Transparenz. Und Dinge, die unklar sind, sind schlecht." Den VAR selbst hält er aber für eine gute Sache: "Er macht den Fußball fairer, aber vielleicht sind wir einfach technisch noch nicht so weit. Vielleicht brauchen wir mehr Kameras."

Pirkl macht sein zweites Tor

Immerhin: Das Gegentor brachte sein Team nicht aus dem Konzept. Bereits wenig später hatte Paul Mensah die Top-Chance (21.) auf den Ausgleich vergeben, scheiterte an Altach-Goalie Dejan Stojanovic. Besser machte es Simon Pirkl: Nach einem langen Pass von Marco Krainz traf der Tiroler halbvolley ins Eck. In der zweiten Halbzeit hatte Kristijan Dobras (70.) die Führung auf dem Fuß – aber auch BW-Goalie Nicolas Schmid musste gegen Altach zwei Mal entscheidend eingreifen. "Wir können zufrieden sein, machen einige Dinge schon viel besser. Wir sind als Mannschaft kompakter", resümierte Linz-Torschütze Pirkl.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

