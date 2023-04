Wann kann Seidl wieder Tempo für Blau-Weiß Linz im Titelrennen machen?

Gelingt dem FC Blau-Weiß Linz die Wiedergutmachung für die 1:2-Niederlage in der Vorwoche gegen die Young Violets? Die Linzer empfangen am Samstag in der 2. Fußball-Liga die Admira (14.30 Uhr, Hofmann Personal Stadion). "In unserer Situation ist jedes Spiel wichtig, nach einer Niederlage ist eine Reaktion aber umso wichtiger. Ein Sieg ist Pflicht, wenn wir vorne dabeibleiben wollen. Ich mache mir keine Sorgen, die Mannschaft hat eine Top-Energie", sagt Blau-Weiß-Coach Scheiblehner.

Gegen die Niederösterreicher muss er erneut auf Top-Torjäger Matthias Seidl verzichten. Seit einem Monat fehlt der 22-Jährige, ein Comeback steht bis dato in den Sternen: Ein eingerissenes Syndesmoseband bremst den Offensivspieler – noch ist den Ärzten das Risiko zu groß, dass Seidl auf den Fußballplatz zurückkehrt. In der kommenden Woche soll er zumindest wieder Laufeinheiten absolvieren können – und sich für die entscheidende Phase im Aufstiegskampf warmlaufen. Im Sommer wird der Salzburger wie berichtet den Verein verlassen und zu Bundesligist Sturm Graz wechseln. Die Klubs und der Spieler sind sich längst einig – es fehlt nur nochdie Unterschrift.

Steyr beim Blau-Weiß-Rivalen

Die Daumen drücken werden die Linzer am Samstag (14.30 Uhr) auch dem Lokalrivalen Vorwärts Steyr: Das Team von Trainer Daniel Madlener gastiert beim blau-weißen Titelkonkurrenten GAK. In der Steiermark verteidigt Steyr auch eine Serie: Die Rot-Weißen sind seit vier Spielen ungeschlagen. "Wir haben das Selbstvertrauen, um auch in Graz Punkte mitnehmen zu können", sagt Steyr-Coach Madlener.

Mehr zum Thema Blau Weiß Linz Blau-Weiß Linz arbeitet einige Baustellen ab LINZ. Linzer Fußball-Zweitligist gab vor dem Heimspiel am Samstag gegen die Admira Stadionsponsor und Trainerverlängerung bekannt. Blau-Weiß Linz arbeitet einige Baustellen ab

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.