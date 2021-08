Vor Wiedersehen: "Pogerl ist ein extrem loyaler Typ"

Während der FC Blau-Weiß Linz nach zwei Siegen zum Start als Tabellenführer der 2. Fußball-Liga in die heutige Heimpartie (20.25 Uhr, live ORF Sport+) geht, liegt Bundesliga-Absteiger SKN St. Pölten mit null Punkten klar hinter den Erwartungen. "Die Tabelle interessiert nach zwei Spieltagen aber keinen. Sie werden nicht zufrieden sein, aber sie haben eine Top-Mannschaft", warnt Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner, für den die heutige Partie auch ein besonderes Wiedersehen mit sich bringt: Mit den Niederösterreichern kommt Emanuel Pogatetz retour nach Linz. Scheiblehner kennt den 38-Jährigen bestens: 2020 waren sie Seite an Seite beim FC Juniors OÖ aktiv. "Ich freu mich auf das Wiedersehen. Er ist zu einem Freund geworden."

Die erste Trainererfahrung von Pogatetz endete mit Aufregung: Im Sommer wurde er beim LASK aus dem Betreuerstab von Dominik Thalhammer geworfen. Mit Stephan Helm, in der Vorsaison ebenfalls wie "Mad Dog" noch als Assistent bei den Schwarz-Weißen aktiv, übernahm er anschließend St. Pölten. Scheiblehner: "Was beim LASK passiert ist, will ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, dass Pogerl ein extrem loyaler Typ ist."

Eine schwierige Aufgabe wartet auf Vorwärts Steyr: Auswärts in Amstetten konnten die Rot-Weißen noch nie gewinnen.