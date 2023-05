Vor Titel-Showdown: Provokationen und blankliegende Nerven

Fällt bereits heute eine kleine Vorentscheidung im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg? Der FC Blau-Weiß Linz gastiert als Tabellenzweiter in der 2. Fußball-Liga bei Leader SKN St. Pölten (20.30 Uhr, live ORF Sport +) – mit einem Sieg könnte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner an den Niederösterreichern vorbeiziehen. Bei einer Niederlage würde der Rückstand bei dann noch drei ausstehenden Runden auf vier Punkte anwachsen.

Während die Linzer bereits vor Saisonbeginn kein Hehl daraus gemacht haben, in dieser Saison Meister werden zu wollen, übt sich St.-Pölten-Coach Emanuel Pogatetz weiterhin in Understatement: „Wir stecken mitten in einem Entwicklungsjahr. Es wäre daher eine positive Überraschung, wenn wir aufsteigen. Blau-Weiß Linz hingegen hat sehr viel Geld investiert – nicht nur in Spieler, sondern auch ins neue Stadion. Wie ich gehört habe, müssen sie daher in dieser Saison aufsteigen.“ Aussagen, die Scheiblehner kaltlassen: „Der Druck ist auf beiden Seiten gleich. Ein gutes Ergebnis wäre für beide Vereine ein Vorteil. Aber egal wie es ausgeht, es wird heute noch keine Entscheidung fallen.“ Dass der Coach der Wölfe seinem Team vor dem so wichtigen Spiel die Bürde der Favoritenrolle zuschieben will, überrascht Scheiblehner nicht: „Das machen sie ja schon das ganze Jahr. Verstehen tue ich das nicht ganz: Sie haben mit Abstand das größere Budget, können sich zudem zwei Cheftrainer leisten“, sagt Scheiblehner mit einem Schmunzeln und spielt auf St. Pöltens Trainer-Duo um Pogatetz und Stephan Helm an.

Trotz des einen oder anderen fliegenden Giftpfeils vor dem Spitzenspiel ändert das nichts daran, dass sich mit Pogatetz und Scheiblehner heute auch zwei Freunde gegenüberstehen: 2020 waren sie Seite an Seite beim FC Juniors OÖ aktiv. „Wir hatten eine gute Zeit, sind heute aber Konkurrenten. Das wollten wir zu Saisonbeginn beide so“, sagt Scheiblehner. Auch Ex-Teamspieler „Mad Dog“ freut sich auf das Wiedersehen: „Wir haben uns das erste Mal getroffen, als ich noch Spieler beim LASK war. Ich war sehr dankbar, dass er mich in sein Trainerteam geholt und mir so die Möglichkeit gegeben hat, ins Trainergeschäft einzusteigen. Ich konnte viel von ihm lernen.“

Rückhalt des zwölften Manns

In St. Pölten kann Blau-Weiß heute auch auf den Rückhalt der Fans bauen: Sechs Busse machen sich auf den Weg in die niederösterreichische Landeshauptstadt – der Gästesektor (760 Plätze) ist ausverkauft. Der zwölfte Mann könnte heute den Unterschied ausmachen: Während die Linzer heute mit lautstarker Unterstützung rechnen können, gab es beim Titelrivalen St. Pölten nach dem jüngsten Heim-1:1 gegen Vorwärts Steyr sogar Pfiffe. Darauf reagierte SKN-Sportchef Jan Schlaudraff mit Unverständnis: „Die schlechte Stimmung ist in die Köpfe unserer Spieler gekommen. Wer die Mannschaft nicht unterstützen will, der soll zuhause bleiben.“ Was ebenfalls beweist: Auch wenn Blau-Weiß der große Favorit sein soll – die Nerven liegen in St. Pölten bereits vor dem heutigen Titel-Showdown blank.

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

