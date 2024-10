Vor Duell mit Tirol: Einige Fragezeichen bei Blau-Weiß

An diese Auswärtsreise erinnert sich Fußball-Bundesligist FC Blau-Weiß Linz definitiv gerne zurück: Mit dem 4:2-Erfolg gegen die WSG Tirol in der sechsten Runde der Vorsaison gelang dem Team von Trainer Gerald Scheiblehner nach dem Aufstieg der erste Sieg im Oberhaus. "Für uns damals war es ein echter Befreiungsschlag. Jetzt ist es schon wieder lange her, es waren auch andere Voraussetzungen", sagt Blau-Weiß-Trainer Scheiblehner.

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle verdeutlicht die Entwicklung des Klubs binnen des vergangenen Jahres: Nach acht Runden hat Blau-Weiß bereits vier Siege eingefahren – doppelt so viele wie zum selben Zeitpunkt der Vorsaison.

"Wollen auswärts nachlegen"

Bitter nur: Vor dem Auswärtsspiel im heiligen Land kämpft Scheiblehner mit einigen Fragezeichen. Vor allem im Zentrum könnte es zu Umstellungen kommen: So haben beim gestrigen Vormittagstraining Lucas Dantas und Soumaïla Diabaté gefehlt – beide sind kränklich. Alexander Briedl war zwar dabei, ist aber ebenfalls leicht angeschlagen.

Martin Moormann könnte indes bald wieder in den Kader zurückkehren, steht wieder im Trainingsbetrieb. Scheiblehner nimmt es gelassen: "Wir haben genügend starke Spieler, um eine gute Mannschaft aufbieten zu können."

Die Marschroute ist vor dem Duell mit der WSG klar. Scheiblehner: "Wir haben zuletzt in Altach gezeigt, dass wir auswärts gewinnen können. Da wollen wir natürlich nachlegen."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

