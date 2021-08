Einen "Überläufer" gibt es vor dem OÖ-Derby zwischen dem FC Juniors OÖ und Blau-Weiß Linz: Heute (18.30 Uhr) messen sich die beiden Klubs in der 2. Fußball-Liga in Pasching, gestern ging es abseits des Platzes zur Sache – mit einem blau-weißen Happy-End. Patrick Plojer wechselt per Leihvertrag zum amtierenden Zweitliga-Meister.