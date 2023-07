Vor dem Bundesliga-Ankick: Wo Blau-Weiß Linz Luft nach oben hat

Beim 5:1 im Cup gegen Regionalligist Wallern kam Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß Linz erst mit Fortdauer der Partie in Fahrt. In fünf Tagen beginnt am Samstag in Wolfsberg eine neue Ära in der Bundesliga. „Der große Traum von der Bundesliga wird jetzt wahr. Nach dem Cup-Erfolg fahren wir mit Selbstvertrauen und einer Vorfreude nach Wolfsberg“, sagte Trainer Gerald Scheiblehner.