Über Kasachstan und Australien zu Blau-Weiß

Der Wandervogel ist zurück in Österreich: Nach Auslandsabenteuern in Australien und Kasachstan schloss sich Kristijan Dobras im Winter Fußball-Zweitligist FC Blau-Weiß Linz an. Beim 2:0-Auswärtserfolg gegen Austria Lustenau glänzte der 28-Jährige nicht nur mit einer starken Leistung, sondern auch mit einem Assist.

In Vorarlberg stand der Wolferner erstmals in der Startelf von Trainer Ronny Brunmayr – ein Gefühl, das er schon länger vermisst hatte. Dobras war zuletzt am 12. Jänner 2020 für den australischen Klub Melbourne Victory von Beginn an im Einsatz gewesen. Auch wenn das Kapitel wegen eines Trainerwechsels für ihn unrühmlich geendet hat, sagt der Offensivspieler: "Australien war ein Erlebnis, das würde ich jederzeit wieder machen."

Während er von seiner Zeit in "Down Under" schwärmt, kommt ihm beim Rückblick auf seinen anschließenden Transfer zu Irtysch Pawlodar nach Kasachstan eher das Gruseln: "Erst bei meiner Ankunft wurde mir mitgeteilt, dass nur auf Kunstrasen trainiert wird. Da habe ich mich auch gleich zu Beginn verletzt." Es kam noch schlimmer: "Ich habe vom ersten Tag an kein Geld bekommen." Erst nachdem der Fußball-Weltverband FIFA eingeschaltet wurde, konnte Dobras den Klub verlassen. Mittlerweile ist der fünffache kasachische Meister in Konkurs. Ein Lichtblick in dieser schwierigen Zeit: Tochter Mila erblickte vor sieben Monaten das Licht der Welt.

Nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit will er sich bei Blau-Weiß wieder für höhere Aufgaben empfehlen. "Das Ausland bleibt das Ziel, ich will wieder in einer höheren Liga spielen." Mit seinen Qualitäten will er aber vorerst den Linzern helfen: "Ich bin froh, hier zu sein. Team und Trainer sind top. Man weiß nie, was passiert."

Steyr weiter punktelos

Auf den ersten Punkt im Frühjahr wartet Vorwärts Steyr nach dem 0:2 in Kapfenberg. "Es fehlt nicht viel", sagt Trainer Andreas Milot. Die erste Niederlage im Frühjahr fügte der FC Juniors OÖ beim 2:1-Sieg den Rapid Amateuren zu.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.