Trotz erhaltener Lizenz: Warum gegen Blau-Weiß ein Verfahren eingeleitet wird

„Wir freuen uns erstmals die Lizenz für die Admiral Bundesliga als oberste Spielklasse Österreichs zu erhalten und die Kriterien der Bundesliga zu erfüllen. Wir fühlen uns in der notwendigen weiteren Professionalisierung und Wachstumsstrategie des Klubs bestärkt, wissen aber auch, dass wir noch einige Entwicklungsschritte vor uns haben sowie einige Herausforderungen, die für uns als Klub zu bewältigen sein werden. An dieser Stelle ein Dank an Stephanie Höller, Finanz- und Lizenzierungsverantwortliche beim FC Blau-Weiß Linz, für ihre Arbeit sowie dem gesamten MitarbeiterInnenteam und allen Partnern, Funktionären, Sponsoren und Fans des Klubs für ihre Unterstützung.“, sagt Blau-Weiß-Geschäftsführer Christoph Peschek über die erhaltene Bundesliga-Lizenz.

Trotz der erhaltenen Spielgenehmigung für die höchste Liga des Landes sieht sich der Klub mit einem Verfahren konfrontiert, welches eingeleitet wurde. Der Grund: Möglicherweise Verstoß gegen die Lizenzbestimmung 4.4.1.4 (Transfererlösbeteiligung) und Fristverzug betreffend der Nicht-Vorlage von weiteren Unterlagen. Es soll sich dabei um einen Vertrag aus dem Herbst des vergangenen Jahres handeln. „Die gegenständliche Vereinbarung wurde unter Einbindung einer renommierten Anwaltskanzlei unter der Voraussetzung der Einhaltung aller notwendigen Bundesliga-Bestimmungen aufgesetzt. Fakt ist, dass die Geschäftsführung und der Vorstand diese Thematik in den letzten Wochen bearbeitet haben und diese Vereinbarung bereits einvernehmlich aufgelöst wurde. Selbstverständlich wurden im Zuge dessen auch den zuständigen BundesligaGremien alle Unterlagen übermittelt und der Klub wird bei einer lückenlosen Aufklärung des Sachverhalts beim Senat 5 weiterhin mitwirken“, heißt es in einer Aussendung der Blau-Weißen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Mehr zum Thema Blau Weiß Linz Aufstiegsrennen in der 2. Liga: Blau-Weiß Linz und GAK siegten

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Zweite Liga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.