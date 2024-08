Thomas Goiginger und die Suche nach dem Glück

Am Dienstag war noch Twente Enschede in der Champions-League-Qualifikation in Salzburg der Gegner, heute gastiert der FC Blau-Weiß Linz in der Fußball-Bundesliga bei den Bullen. Das Team von Trainer Gerald Scheiblehner hat Europas Top-Klubs aber einiges voraus: Die Königsblauen sind in Pflichtspielen gegen Österreichs Top-Team noch ungeschlagen (zwei Siege, ein Unentschieden).