Sturm-Coach war einer der ersten Titel-Gratulanten

"Die Qualität eines Trainers ist es, an Dingen festzuhalten und in feinen Nuancen nachzujustieren. Alles andere ist eine sinnlose Hin-und-her-Ruderei im großen Ozean des Fußballs." Wer geglaubt hat, dass sich Gerald Scheiblehner, Trainer des FC Blau-Weiß Linz, vor dem heutigen schwierigen Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga bei Sturm Graz (17 Uhr) bereits in Durchhalteparolen übt, der irrt. Jene Worte kamen vor dem Duell des Aufsteigers bei Österreichs Vizemeister nämlich ausgerechnet vom gegnerischen Trainer Christian Ilzer.

Der Sturm-Coach ist sich zwar bewusst, dass sein Team heute der klare Favorit ist – trotzdem warnt er vor dem Linzer Schlusslicht: "Es gibt keinen leichten Gegner in der Bundesliga. Blau-Weiß hat sich bisher unter Wert geschlagen. Es steckt eine klare Idee dahinter, sie müssen sich aber erst in die Bundesliga hineinarbeiten."

Während einige Fans der Blau-Weißen bereits nach nur vier Bundesliga-Spielen die so erfolgreiche Spielausrichtung der Linzer in den vergangenen Jahren in Frage stellen, hat Ilzer eine klare Meinung dazu: "Nach zwei Wochen gleich wegzugehen von einem Plan, den man vermittelt und von dem man überzeugt ist, wäre falsch."

Der 45-Jährige kann sich in die Lage Scheiblehners gut hineinversetzen, weil er bereits ähnliche Erfahrungen gesammelt hat: "Nach seiner glücklosen Station bei der Wiener Austria hat er auch bei Sturm seinen Spielstil durchgezogen. In Graz hat er eine neue Chance bekommen, und man sieht, dass man auch Schwächephasen überstehen kann, wenn man auf einen eingeschlagenen Weg vertraut. Die Entwicklung von Sturm Graz in den vergangenen Jahren ist unglaublich. Sie haben klare Abläufe, sind unglaublich laufstark, dynamisch und robust. Es wird richtig schwer, dort zu bestehen", sagt Blau-Weiß-Coach Gerald Scheiblehner, den mit seinem heutigen Trainerkontrahenten natürlich weit mehr verbindet als eine gemeinsame Erfahrung: Scheiblehner und Ilzer kennen und schätzen einander seit mehreren Jahren – waren 2020 sogar gemeinsam im UEFA-Pro-Lizenz-Kurs des ÖFB.

Ilzer feierte auf Mallorca mit

"Ich schätze seine menschlichen Qualitäten und habe großen Respekt vor seinen Leistungen. Ich glaube nicht, dass in der vergangenen Saison jeder Blau-Weiß Linz als Aufstiegskandidat Nummer eins auf der Rechnung hatte", sagt Ilzer über Scheiblehner. Der Blau-WeißCoach gibt die Lobeshymnen zurück: "Wir haben uns bereits vor dem Kurs immer wieder ausgetauscht, dann ist es intensiver geworden. Christian ist zu einem Freund geworden."

Und mit guten Freunden feiert man auch besondere Ereignisse – wie den Aufstieg der Blau-Weißen in die Bundesliga. Ilzer zählte nicht nur zu den ersten Gratulanten – er war beim anschließenden blau-weißen Partymarathon auf Mallorca sogar live dabei, weil er damals mit seiner Frau nach der Saison zufällig gleichzeitig ebenfalls am Ballermann Urlaub gemacht hat: "Er hat sozusagen zumindest mit uns einen Meistertitel gefeiert", sagt Scheiblehner mit einem Schmunzeln.

Eine Erinnerung, die auch jetzt Kraft geben kann: "Man hat meinen Kickern nach dem Rapid-Spiel die Enttäuschung angemerkt. Aber das sind genau die Spiele, die wir unbedingt wollten. Wir müssen einfach defensiv stabiler sein." Den nächsten Gradmesser dafür gibt es bereits heute in Graz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.