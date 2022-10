Spielerdiskussion statt Trainerfrage nach der fünften Blau-Weiß-Niederlage

Mutlos, planlos, nicht titelreif – der FC Blau-Weiß Linz kommt auch nach der Länderspielpause in der 2. Fußball-Liga nicht in die Spur. Beim gestrigen 1:2 gegen den FAC Wien gab es die fünfte Saisonniederlage im zehnten Spiel. Der Aufstiegsaspirant stürzte auf Platz zehn ab.

Die Alarmglocken schrillen – eine Trainerdiskussion kommt für Blau-Weiß-Sportchef Tino Wawra aber nicht infrage: "Die Trainerfrage stellt sich nicht, viel eher gibt es eine Spielerdiskussion." Der 43-Jährige geht mit seinen Kickern hart ins Gericht: "Die Darbietung hat mir überhaupt nicht gefallen, so kann man nicht auftreten." Leomend Krasniqi hatte die Hausherren per Weitschuss in Führung gebracht, Marvin Hernaus baute die Führung im Finish (87.) nach einem Schnitzer von Torhüter Nicolas Schmid, der bei einem Rückpass komplett den Ball verfehlte, aus. Das 1:2 der Blau-Weißen durch Tobias Koch (91.) – ebenfalls nach einem Torhüterpatzer – kam zu spät. Vor allem nach der Pause kamen die Linzer nicht einmal zu Torschüssen.

Gespräche mit dem Spielerrat

Wawra will sich in dieser Woche den Spielerrat zur Brust nehmen: "Ich bin immer beim Training, es wäre mir nicht aufgefallen, dass der Trainer das Team nicht mehr erreicht. Aber wir werden in dieser Woche einige Dinge ansprechen müssen." Besonders besorgniserregend: Von der intensiven Spielweise, welche die Blau-Weißen in den vergangenen Jahren ausgezeichnet hat, ist aktuell nichts zu sehen. Wawra: "Wir bringen es gerade nicht auf den Platz."