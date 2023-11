So wurde der blauweiße Derbysieg gefeiert

Die Blau-Weiß-Kicker und Coach Gerald Scheiblehner lagen sich nach dem Schlusspfiff in den Armen

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen– daran hat sich auch der FC Blau-Weiß Linz nach dem Derbysieg gegen den LASK gehalten. Während Coach Gerald Scheiblehner und sein Betreuerteam den heroischen Erfolg im Stadionlokal "Tante Kaethe" Revue passieren ließen, waren die Spieler in der Innenstadt unterwegs. Um Mitternacht war aber Schluss: "Weil Linz eine Großstadt ist, in der an einem Sonntag offenbar nicht viel los ist", sagt Scheiblehner mit einem Schmunzeln.

Der siegreiche Trainer hielt auch sein Versprechen: Gestern war trainingsfrei, ab heute wird bis Donnerstag trainiert. Nach dem Vormittagstraining bekommen die Derby-Champions fünf Tage frei – und somit einen weiteren Tag mehr als geplant. Zudem dürfen sich seine Kicker in den kommenden Tagen die Trainingsinhalte selbst aussuchen, kulinarisch wird Scheiblehner seinen Schützlingen wie angekündigt Leberkäse spendieren.

Während des Derbys kannte der 46-Jährige jedoch keine Gnade, wie er selbst verriet: " Ein Spieler wollte in der Halbzeit raus, weil er Schmerzen hatte. Ich habe gesagt, dass mich das nicht interessiert. Ich brauche Siegertypen und Krieger. Zum Glück hat er noch durchgehalten."

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

