So wird die neue blauweiße Heimstätte heißen

Am Freitag startet der FC Blau-Weiß Linz auch daheim in das neue Jahr. Dabei wird für das Team von Trainer Ronny Brunmayr vieles neu sein: Nach dem Auszug aus der Gugl wird die ehemalige Verbandsanlage in der Daimlerstraße zur neuen Heimstätte.

Seit heute ist auch der Name der neuen Heimat der Königsblauen bekannt. Bei einer Pressekonferenz wurde die Katze aus dem Sack gelassen: Bereits am Freitag spielen die Kicker um Toptorjäger Fabian Schubert gegen Liefering (18.30 Uhr) im "Hofmann Personal Stadion".

"Unser Engagement im Fußball beruht sich auf einer langen Tradition, die Hofmann-Gruppe ist in diesem speziellen Bereich schon seit Jahren als Sponsor und Unterstützer tätig. Die Welt des Fußballs mit den dazugehörigen Fans passen sehr gut zu unserer Unternehmensphilosophie."

