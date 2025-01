So läuft die Vorbereitung beim FC Blau-Weiß Linz

Der FC Blau-Weiß Linz ist zurück aus der Winterpause: Nach den Leistungstests in den vergangenen Tagen spulte das Team von Trainer Gerald Scheiblehner am Montagnachmittag am Kunstrasen in Auwiesen bei klirrender Kälte auch auf dem Platz die erste Einheit ab.

Am 17. Jänner hebt die Mannschaft zum Trainingslager nach Belek in die Türkei ab. Zwei Tage zuvor findet das erste Testspiel der Winter-Vorbereitung gegen Zweitligist Amstetten statt.

Mehr zum Thema FC Blau-Weiß Linz Anpfiff bei Blau-Weiß Linz: Top Sechs als das große Ziel LINZ. Offene Vertragsthemen waren beim Start ebenso Gesprächsstoff wie ein spezielles Comeback. Anpfiff bei Blau-Weiß Linz: Top Sechs als das große Ziel

Der Fahrplan in der Vorbereitung

4./5. Jänner: Trainingsauftakt mit Leistungstests

6. Jänner: Erstes Mannschaftstraining am Kunstrasen in Linz-Auwiesen

17. Jänner bis 25. Jänner: Trainingslager in Belek

Mittwoch, 15. Jänner, 18 Uhr | Weißkirchen: FC Blau-Weiß Linz - SKU Amstetten

Donnerstag, 23. Jänner | Belek: FC Blau-Weiß Linz - Mladost Lucani

Samstag, 1. Februar, 14 Uhr | Wien: SK Rapid Wien - FC Blau-Weiß Linz

Das erste Pflichtspiel:

Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr | Bundesliga, 17. Runde: LASK - Blau-Weiß Linz

Wintertransfers

Zugänge:

-

Abgänge:

-

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Bundesliga Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.